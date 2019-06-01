Kocaeli Kandıra T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan mahkum Bayram Erkan yataktan düştüğü iddiasıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bayram Erkan'ın koğuş arkadaşı Yunus F. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Caner Aktan'ın haberine göre, korkunç olay, Kocaeli Kandıra T Tipi Kapalı Cezaevi'nde geçen yıl meydana geldi. Birçok suçtan mahkumiyeti bulunan Yunus F. (36),Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Kocaeli Kandıra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi. Yunus F., burada Bayram Erkan (58) ile aynı koğuşta kalmaya başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bayram Erkan, yataktan düştüğü iddiasıyla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta boyunca tedavi gören Erkan kurtarılamadı. Erkan'ın alt ranzada yatması ve ön otopside kesin ölüm nedeninin belirlenememesi kuşku doğurdu. Yeniden otopsi için Bayram Erkan'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KÜNT KAFA TRAMVASI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yeniden yapılan otopside, Bayram Erkan'ın 'künt kafa tramvası' nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Raporda, ranzanın alt kısmında yatan Bayram Erkan'ın düşme sonucu 'künt kafa tramvası' geçirme ihtimalinin düşük olacağı belirtildi. Bu raporun ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı genişletti.

MAHKUMLARIN İFADESİ ALINDI

Bayram Erkan ile aynı koğuşta bulunan mahkumlardan N.B., "Yunus F., ayağıyla Bayram Erkan'ın kafasına tekme atıyordu. Belki 4-5 defa tekme ile vurduğunu gördüm" dedi. Diğer bir mahkum H.Ç. ise, "Bayram Erkan'ın hastaneye kaldırıldığı gün Yunus F. ile kavga ettiğini gördüm" şeklinde ifade verdi. Yunus F. ise suçlamaları kabul etmedi.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yunus F. hakkında 'kastan öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Yunus F.'nin yaralama kastıyla hareket etmediği, öldürme kastıyla hareket ettiği belirtildi. Yunus F. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.