Düğün magandaları "Pes" dedirtti!

İstanbul Fatih'te, 10. Yıl Caddesi Topkapı alt geçidinde düğün magandaları trafiği kapatıp halay çekti.

İHA'da yer alan habere göre trafiği tehlikeye atan düğün magandalarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücüler olaya büyük tepki gösterdi.

Görüntülerde düğün konvoyu Topkapı alt geçidi üzerinde araçlarını yol ortasında bırakarak damatla birlikte halay çekti.

Bir süre halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı.