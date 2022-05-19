Alt geçidi kullanmadı, canından oldu

DHA

İstanbul Pendik'te alt geçidini kullanmayarak yoldan karşıya geçmek isteyen kazada hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pendik-Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, alt geçidi kullanmayarak yoldan karşıya geçmeyen çalışan kişiye, Pendik istikametine giden Yaşar Cankur'un kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmadığı belirtilen kişinin cansız bedeni, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobil sürücüsü Yaşar Cankur, "Biranda önüme fırladı. Kaçamadım. Trafik akışı vardı" dedi.