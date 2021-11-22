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Alsancak Stadı kapılarını açıyor

En son 27 Mayıs 2014'te bir resmi müsabakaya ev sahipliği yapan Alsancak Stadı, deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta açılışını yapacağı stat sezonun ikinci devresinde futbolseverlere yeniden kapılarını açacak

22.11.2021 - 14:57 | Güncelleme: FUTBOL

  • Birçok kaynakta Türkiye'de futbolun ilk oynandığı kent olarak adlandırılan İzmir'in ve Türk futbolunun önemli statlarından Alsancak Stadı, yeniden yapılarak 2021-2022 sezonunun ikinci devresinden itibaren tekrar futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

  • Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yeniden yaptırılan 14 bin kişilik stadın açılışı, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

  • Passolig sisteminin tamamlanmasının ardından 2021-2022 sezonunun ikinci devresinde maçların oynanması planlanıyor.

  • Halen maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynayan Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun ligin ikinci devresinde müsabakalarını Alsancak Stadı'nda yapması bekleniyor.

  • EN SON MAÇ 27 MAYIS 2014'TE

    Alsancak Stadı en son 2013-2014 sezonu sonunda 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasındaki müsabakaya ev sahipliği yaptı. Bu son karşılaşmayı ise 9 bin 256 biletli seyirci takip etti.

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