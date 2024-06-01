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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Alphecca II sergisi Mısır Apartmanı'nda

        Alphecca II sergisi Mısır Apartmanı'nda

        Farklı sanat disiplinlerinden gelen sanatçıların oluşturduğu Artıkare Sanat Topluluğu'nun Alphecca II adlı karma grup sergisi 5-30 Haziran tarihleri arasında Mısır Apartmanı'ndaki 360 İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 16:59 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:59
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        Alphecca II sergisi Mısır Apartmanı'nda
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        Her biri uzman eğitmenler ışığında,profesyonel eğitimlerinden, gözlem ve araştırmalarından beslenerek özgün eserler üreten Artıkare Sanat Topluluğu'nun yepyeni bir sergiyle sanatseverlerle buluşacak. Farklı sanat disiplinlerinden gelen sanatçıların oluşturduğu topluğu Alphecca II adlı karma grup sergisi 5-30 Haziran tarihleri arasında Mısır Apartmanı'ndaki 360 İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        Gökyüzündeki parlak bir yıldız olan Ayphecca'nın içlerindeki ışığı temsil ettiğini belirten Artıkare Sanat Topluluğu üyeleri resim, seramik ve heykel sanatını bir araya getiren serginin amaçlarının çeşitliliği sanatseverlerle buluşturmak olduğunu söylüyor. Sergide suluboya, akralik, yağlıboya, kil, alçı, mix medya teknikleriyle üretilen seramik, resim ve heykel işleri yer alacak.

        SERGİYE KATILAN SANATÇILAR

        Aksel Demir, Aras Haydaroğlu, Aylin Gücüm, Burçak Demirel, Burcu Kılıç, Can Haydaroğlu, Can Mısırlı, Cem Erdem, Deniz Tokgöz, Dilara Tokatlı, Ebru Yörük, Ela Demir, Ersin Engindeniz, Feykan Kuru, İda Ayaroğlu, İlona Nil Elif Akyol, Meltem Barlas, Mike Norman, Parla Mısırlı, Requel Lorente, Rukiye Özdemir, Salih Şentürk, Selda Gülertan, Selin Gücüm, Selin Soygür.

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        #Alphecca II
        #Mısır Apartmanı
        #sergi
        #360 İstanbul
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