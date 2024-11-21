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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 31 sayısı Houston Rockets'a galibiyeti getirdi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün 31 sayısı Houston Rockets'a galibiyeti getirdi!

        Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımı Houston Rockets'ın Indiana Pacers'ı 130-113 yendiği maçta 31 sayı atarak, bu sezonki en yüksek sayısını kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 10:10 Güncelleme: 21.11.2024 - 10:10
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        Alperen'in 31 sayısı galibiyeti getirdi!
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 kazanılan karşılaşmada 31 sayı atarak bu sezon bir maçtaki en yüksek skoruna ulaştı.

        NBA'e 8 maçla devam edildi. Rockets'ın evinde Pacers'ı yendiği mücadelede yaklaşık 28 dakika süre alan Alperen, 31 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da ekledi. Bu sezon en çok sayı attığı maçı oynayan Alperen, 10. kez "double-double" yaptı.

        Sezonun 11. galibiyetini alan Rockets'ta Jabari Smith Jr 23 ve Fred VanVleet 18 sayı kaydetti.

        Pacers'ta Quenton Jackson'ın 24 ve Pascal Siakam'ın 21 sayısı, sezonun 9. yenilgisini önleyemedi.

        BUCKS'TA ANTETOKOUNMPO'DAN 41 SAYI

        Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 122-106'lık skorla geçti.

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        Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve Damian Lillard 20 sayı, 5 ribaunt, 10 asistle Bucks'ın 6. galibiyetinde önemli rol oynadı.

        Bulls'ta Zach LaVine'ın 27 ve Torrey Craig'in 15 sayısı, sezonun 10. mağlubiyetini engelleyemedi.

        SONUÇLAR:

        Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-106

        Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 128-100

        Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 109-99

        Memphis Grizzlies-Philadelphia 76ers: 117-111

        Houston Rockets-Indiana Pacers: 130-113

        Phoenix Suns-New York Knicks: 122-138

        Golden State Warriors-Atlanta Hawks: 120-97

        Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 104-93

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