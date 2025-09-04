Alperen Şengün: Umarım hayallerimizi gerçekleştiririz

Eurobasket 2025 A Grubu 5. ve son maçında Sırbistan’ı 95-90 yenerek son 16’ya yükselen A Milli Basketbol Takımımızın yıldızlarından Alperen Şengül, zaferi değerlendirdi.

"UMARIM HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRİRİZ" Yıldız isim, "Sırbistan iyi bir takım, turnuvanın favorisi. Bizim için büyük bir galibiyet. Bundan sonraki her maç zor. Bundan sonra kaybedersek eve gidiyoruz ve eve gitmek istemiyoruz biz! Umarım hayallerimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

"HER MAÇ ZOR" Alperen, sözlerine, "Bundan sonra her maç zor. Turnuvada iyi ve kötü takım yoktur. Gün gün gidersiniz. İsveç maçını izledik. Sert oynuyorlar. Biz de aynı şekilde oynayacağız ve umarım kazanıp yolumuza devam edeceğiz!" diye devam etti.

JOKİC SÖZLERİ Alperen Şengün, Jokic ile ilgili, "Jokic, dünyanın en iyi oyuncusu son zamanlarda. Ona karşı oynamak ve bu galibiyeti almak bizim için çok önemliydi. Beni boş bırakınca ben de özgüvenli bir şekilde attım." diye konuştu.