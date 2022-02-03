NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, sezonun 15. galibiyetine, konuk ettiği Cedi Osman'ın takımı Cavaliers'ı 11 sayı farkla yenerek ulaştı.
Rockets'ta Christian Wood 21 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Jalen Green 21 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Kevin Porter 16 sayı ve 7 asist, Garrison Matthews 16 sayı ve 5 ribaunt, 24 dakika 32 saniye süre alan Alperen Şengün ise 9 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 21. kez kaybeden Cavaliers'ta Evan Mobley 29 sayı ve 12 ribauntla, Kevin Love 21 sayı ve 13 ribauntla "double-double" yaptı. İlk 5'te başlayarak 35 dakika sahada kalan Cedi Osman ise 13 sayı, 1'er ribaunt, asist ve top çalmayla oynadı.
LAKERS, LEBRON'SUZ KAZANDI
Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Los Angeles Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçı Anthony Davis'in üstün performansının yardımıyla kazandı ve konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 99-94 mağlup etti.
Sezonun 25. galibiyetine ulaşan Lakers'ta Davis 30 sayı, 15 ribaunt ve 3 blok, Carmelo Anthony 24 sayı ve 8 ribaunt, Russell Westbrook 9 sayı, 10 ribaunt ve 13 asistle takımına galibiyeti getirdi.
Üst üste 3. kez kaybeden Blazers'ta Norman Powell 30, Anfernee Simons 19 sayı, Jusuf Nurkic 16 sayı ve 13 ribaunt, CJ McCollum ise 15 sayı ve 8 ribauntluk performans sergiledi.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 103-106
Indiana Pacers-Orlando Magic: 118-119
New York Knicks-Memphis Grizzlies: 108-120
Boston Celtics-Charlotte Hornets: 113-107
Houston Rockets-Cleveland Cavaliers: 115-104
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 114-120 (uzatmada)
Sacramento Kings-Brooklyn Nets: 112-101
Utah Jazz-Denver Nuggets: 108-104
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 99-94
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