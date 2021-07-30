Alperen Şengün, Houston Rockets'ta!

Basketbol takviminin en çok beklenen gecelerinden biri olan NBA Draft'ı Brooklyn Nets'in evi olan Barclays Center'da sabaha karşı gerçekleşti. Drafta katılan milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise 16. sıradan seçildi!

Oklahoma City Thunder 16. sıradan Alperen Şengün'ü draft ederken Houston Rockets, milli basketbolcumuzu takasladı ve Alperen Şengün'ün yeni takımı da Houston Rockets oldu.

NBA'DE BOY GÖSTERECEK 11. BASKETBOLCU!

Alperen Şengün böylece NBA'de oynayacak 11. basketbolcumuz oldu. Mirsad Türkcan'la başlayan serüvende daha önce Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, Ersan İlyasova gibi NBA'de iz bırakan milli basketbolcularla sürmüştü.