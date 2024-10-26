Alperen Şengün'den yine double-double!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün, Houston Rockets'ın Memphis Grizzlies'i 128-108 yendiği maçta "double-double" yaptı.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Rockets'ın Grizzlies'i konuk ettiği mücadelede yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen, 16 sayı, 15 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla sezonun ikinci maçında da "double-double"lık performans sergiledi.
İlk galibiyetini alan Rockets'ta Jalen Green 22 sayı, 6 ribaunt, Dillon Brooks 18 sayı, 4 ribaunt ve Jabari Smith Jr 14 sayı, 16 ribaunt üretti.
Grizzlies'te Ja Morant'in 24 ve Desmond Bane'in 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
LAKERS 22 SAYI GERİDEN GELDİ
Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 22 sayı geriden gelerek 123-116 mağlup etti.
İkide iki yapan Lakers'ta Anthony Davis 35 sayı, 8 ribaunt, 4 asist, Austin Reaves 26 sayı, 4 ribaunt, 8 asist ve LeBron James 21 sayı, 4 ribaunt, 8 asistle galibiyete katkı sağladı.
Suns'ta Kevin Durant 30 sayı, 4 ribaunt 6 asist ve Devin Booker 23 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.
SONUÇLAR
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 115-107
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 116-101
New York Knicks-Indiana Pacers: 123-98
Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 113-101
Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 125-120
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 122-133
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 128-108
Utah Jazz-Golden State Warriors: 86-127
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 103-105
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 123-116