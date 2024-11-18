Alperen Şengün'den 25 dakikada triple-double!

Temsilcimiz Alperen Şengün, mücadelede 25 dakika süre alırken maçı 20 sayı 11 ribaund 11 asist 2 blok ile tamamladı ve önceki maçta olduğu gibi triple double yaptı. Alperen bu sezonki ikinci, toplamda ise altıncı kariyer triple double’ına ulaştı.