Alperen Şengün'den 25 dakikada triple-double!
Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün, Chicago maçındaki performansıyla üst üste iki maçta triple-double yapan ilk Rockets pivotu oldu. 25 dakika sahada kalan Alperen Şengün, mücadeleyi 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist ile tamamladı.
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Houston Rockets, deplasmanda konuk olduğu Los Angeles Clippers'ı 143-107 mağlup etti.
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Temsilcimiz Alperen Şengün, mücadelede 25 dakika süre alırken maçı 20 sayı 11 ribaund 11 asist 2 blok ile tamamladı ve önceki maçta olduğu gibi triple double yaptı. Alperen bu sezonki ikinci, toplamda ise altıncı kariyer triple double’ına ulaştı.
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Houston Rockets‘ta Fred VanVleet 28 sayı 7 ribaund 7 asist, Jalen Green 18 sayı, Amen Thompson 16 sayı 11 ribaund 5 asist, Dillon Brooks 15 sayı, Reed Sheppard 12 sayı üretti.
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Bulls cephesinde ise Zach LaVine 15 sayı, Talen Horton-Tuckets ise 12 sayıyla çift haneye çıkan iki oyuncu oldu.
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Houston bu sonuçla 14. maçında 10. galibiyetini aldı.