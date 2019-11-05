3 aydan 1 yıla kadar hapis istemi

Suça konu olayda Özel Sevgi Yumağı Anaokulunda denetim görevini yapan ve denetim raporunu hazırlayan müfettişlerin ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulması üzerine, maarif müfettişleri N.K.A, S.S. ve B.K. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, maarif müfettişleri N.K.A. ve S.S tarafından 3-4 Şubat 2016'da söz konusu okulda denetim sonrası rapor hazırlandığı, B.K'nin de raporda inceleme yaptığı belirtildi.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 3 sanık hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

3 maarif müfettiş, 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

OLAY

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin duruşmalı görülen istinaf mahkemesinde servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K'ye 5 yıl, öğretmen Arzu G'ye 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir G'ye 3 yıl 20 gün, Ahmet S'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ailenin şikayeti üzerine söz konusu okulda denetim yapan 3 maarif müfettişi hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.