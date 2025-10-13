Alperen Duymaz'ın çekirdek aile paylaşımı

2020'de çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenen oyuncu Alperen Duymaz, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve çift, oğullarına Gün Han adını vermişti.

Alperen Duymaz, bebeğinin 1’inci yaş gününü eşiyle birlikte evde düzenlediği bir partiyle kutladı.

Ünlü oyuncu, çekirdek ailesiyle birlikte sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşım yaparak, "İki gözümün iki nuru" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram