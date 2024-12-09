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        Haberler Bilgi Magazin Alper Rende kimdir, kaç yaşında, nereli? Altın Kelebek Ödül töreninde Alper Rende’den Betül Çakmak’a romantik sürpriz

        Alper Rende kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Alper Rende hayatı ile gündeme gelen isimlerden biri oldu. 50. Altın Kelebek Ödül töreninde sevgilisi Betül Çakmak'a sürpriz evlilik teklifinde bulunan Alper Rende, "İleride çocuklarımıza anlatabileceğimiz mükemmel bir anımız olsun istedim." dedi. Peki, Alper Rende kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 09:56 Güncelleme: 09.12.2024 - 09:57
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          Türk oyuncu, YouTuber ve sunucu Alper Rende hayatı ile merak ediliyor. En iyi dijital erkek içerik üreticisi ödülünü alan Alper Rende sevgilisi Betül’e evlilik teklifinde bulundu.

        • 2

          ALPER RENDE KİMDİR?

          Alper Rende (d. 16 Ekim 1995, İzmit), Türk oyuncu, YouTuber ve sunucudur. Eğlence türünde videolar çekmektedir.

          1995 yılında İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'te Vine isimli uygulama'ya Ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile video çekerek girmiştir.

          2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

        • 3

          2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır.

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