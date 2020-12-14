Alper Kul'un ilk romanı

Oyunculuğu ve senaristliğiyle tanınan Alper Kul, sevenlerinin karşısına bu defa yazar kimliğiyle çıkıyor. Kul, İnkılâp Kitabevi'nden çıkarmaya hazırlandığı ilk romanı 'Dışarıdakiler' ile okurlarını çocukluk düşüne, en temiz ve korunaklı sığınağına çağıracak.
Alper Kul ilk romanı 'Dışarıdakiler'de; tüketim odaklı bir hayattan, sadece insani ihtiyaçların giderildiği bambaşka bir dünyaya 'Dışarı'dan gelen, hiç tanımadığı bu dünyanın ortasında kendi sesini duymaya çalışan 'Demir'in hikâyesini anlatıyor. Roman, hayatı gündelik ilişkiler ve sosyal etiketler üzerinden yaşamaya itildiğimiz bu düzende, alternatif bir yaşamın kapılarını aralıyor. İnsani ilişkilerin çıkar ilişkilerine indirgenmediği, her emeğin kıymetinin bilindiği bir yaşam...
'Dışarıdakiler', okurlara bir ütopya vadediyor: Ağaç keserken rızalık alınan, yalanın ve talanın henüz uğramadığı, doğanın para için tahrip edilmediği, kadınlara ve çocuklara güvenli bir yaşam olanağı sunan; velhasıl 'Dışarı'nın kötülüklerinden azade bir sığınak. Alper Kul, 21 Aralık'ta yayımlanacak olan 'Dışarıdakiler' ile hepimize özümüzü hatırlatacak.
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