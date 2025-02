BKM, Margery Williams'ın klasikleşmiş eseri, 'Kadife Tavşan'ı çocuklar ve aileleriyle tiyatro sahnesinde buluşturdu. İlk oyunu, 23 Şubat'ta Maximum Uniq Hall’de gerçekleştirilen, sevgi, sadakat ve hayal gücünün önemini sahneye taşıyan ‘Kadife Tavşan’, minik seyircilerin beğenisi kazandı.

Alper Kul’un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul’un yönetmenliğinde hayata geçirilen 'Kadife Tavşan'da; Aslı Tandoğan, Yosi Mizrahi, Mehmet Aybars Kaya ve Uzay Karaca sahne alıyor.

Çocukları tiyatro sanatıyla buluştururken aynı zamanda seyircileri, masalsı bir yolculuğa çıkaran 'Kadife Tavşan'ı kaleme alan ve yöneten Alper Kul ve oyuncu Aslı Tandoğan ile Yosi Mizrahi, oyun ile ilgili merak edilenler Habertürk'e anlattı.

Yosi Mizrahi, Aslı Tandoğan, Alper Kul, Aslı Tandoğan ve Şeyda Odabaş

* Yeni oyununuz hayırlı olsun, yeniden sahnede olmak nasıl bir his?

Aslı Tandoğan: Yeniden sahnede olmak çok güzel. Ben geçen sene de çocuk oyununda oynamıştım. Ben özellikle çocuk oyunlarında oynamayı çok seviyorum. Aynı zamanda iki çocuğum var, onların da kuliste olması beni izlemesi bana ayrı bir mutluluk veriyor.

Yosi Mizrahi: Ben de daha dün sahnedeydim. Ama ilk defa bir çocuk oyununda oynuyorum. Bu esasında benim için büyük bir meydan okuma. Ben kadroya Sevinç Erbulak vasıtasıyla dahil oldum. Sevinç, "Alper bir oyun yazdı, bir karakter var tam senlik. Oynarsan ne güzel olur" dedi. Ben dedim ki "Sevinç, ben hayatımda çocuk oyununda oynamadım" dedim. Sonra okudum, kabul ettim. Heyecanlıyım bu benim için bir ilk.

* Daha önce de birkaç oyunu kaleme almışlığınız var bu sefer klasik bir eseri kaleme aldınız. 'Kadife Tavşan'da karar kılma sürecinden bahseder misiniz?

Alper Kul: 'Kadife Tavşan' çok kült bir oyun. Çoğu insanın hayatında 'Küçük Prens' vardır 'Kadife Tavşan' da öyle... Türkiye'de dahi bu projeyi duyduğunda çok heyecanlanan arkadaşlarım oldu. 'Kadife Tavşan' da insanların hayatını etkilemiş, küçükken romanını okumuş arkadaşlarımın, bazı cümlelerinden kendine şiar edindikleri, deyimlerin olduğu klasik bir metindir. 1920'li yıllarda Margery Williams tarafından yazılmış. Amerika'da en çok izlenen, satılan, okunan, dinlenen çocuk masalı. Gerçekten çok tatlı bir alt metni var. Biz ona ufak dokunuşlar yaptık. BKM prodüksiyonu altında çok iyi bir ekibimiz var. Pedagoglarımız ve dramaturglarımız var. Oyunun orjinalinde bir oyuncak perisi geliyor. Çocuklar tarafından çok sevilen oyuncakları gerçek yapıyor; atsa at, kediyse kedi gibi... Biz burada bu süreç içerisinde bunun modern pedagojide doğru bir yaklaşım olmadığı ile ilgili bir karara vardık. Özellikle kız çocukları için bir beyaz atlı prensin gelip seni kurtarması bir bireye bağlılık altında konu başlığı altında okunmaması, kişinin kendi olarak, her derdin üstesinden gelebileceğini anlatmanın altını çizdik. Alt metninde de söylediğimiz ezcümle; Margery Williams'ın 'Kadife Tavşan' romanına "Eğer kendin olursan zaten senden dünyada bir tane var. Sevilirsin, seversin... Kendin olursan ancak o zaman gerçek olursun" gibi bir alt metin ekledik. Onun haricinde oyun, masalın kendi içerisinden alınmış, dillere pelesenk olmuş birçok deyim var. Bilinen bir roman. O sebeple tercih ettik.

Alper Kul: Ailesinde sanatçı olmayan, ilk defa tiyatro salonuna giden birisi için beni de çok etkilemişti. O canlı performans çok büyülü bir ortam. O canlı performansta birinin karşısında büyülü bir dünyada marifet gösteriyor olması çok büyüleyici. Beni de o heyecanlandırıyor. Hangi oyun olduğunu hatırlamıyorum. Bir şehir tiyatrosuydu. Çok küçüktüm ama o bana orada bir maya çalmıştı. Onu hatırlıyorum. Şimdi eşler dostlar birbirini ağırlar gibi olmasın ama oyuncularımız çok nitelikli, geçmişleri çok iyi, eğitimleri olan insanlar. Bizim çocuklar da keza çok iyi çalışıyorlar. Belki izlemeye gelen çocuklar ilk defa tiyatroya gelip bu disiplinle ilk defa tanışacak. Eminim ki her oyunda minik seyircimizin kalplerinde ufak ateşler yakacağız ve onlar zaten 15 - 20 yıl sonra ülkeyi yöneten insanlar olacaklar. Bu yüzden çocukların işlerini çok önemsiyorum. Yani büyük ana akıma ya da büyüklere ürettiğin herhangi bir işten çok daha fazla sorumluluğu var. Yani bu çocuk işi kesinlikle öyle değil. Tam tersi daha imtinalı davranman gerekiyor. Onların psikolojisini anlayıp doğru duygular üreten, doğru cümleler söylemen gerekiyor. %100 eminim bir sürü çocuk 20 yıl sonra bugünü bu oyunu hatırlayacak. Yosi'yi hatırlayacak, Aslı'yı hatırlayacak. İlham olacak belki de bizimle meslektaş olacak.

* Çocuklar etraftan gördüğü her şeyi iyi - kötü rol model alabiliyor. Bu tarz oyunları kaleme alırken ya da oynarken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Alper Kul: Kendi adıma konuşayım ben de bir veliyim. Çocuklarıma yedirmediğimi yapmıyorum. Biz dikkat ediyoruz. Evde; vicdan sahibi, düzgün, centilmen insanlar yetiştirmek, aydın bireyler yetiştirmek, empati kuran bireyler yetiştirmek adına bir mesai harcıyoruz. Şükür ki işimiz de bu. Burada da öyle bir fayda üretmemiz gerekiyor. Yani her kelimeye bakın demin bile revizyon yapıyorduk. "Kelimeleri tartışarak doğru cümleler kuralım, seyircimizin zihninde doğru duygular bırakalım" diyerek irdeliyoruz.

Yosi Mizrahi: Evet yani iyi bireyler yetiştirmek lazım. Bu da çocukluktan başlıyor. Bence bizim bu dönemle alakalı bu oyun için bizim hayatımızda şöyle bir meydan okuma var; biz çok naif çocuklardık. Şimdiki çocuklar ya artık folik asit çocuğu mu diyeyim folik asitten kaynaklı bir takım öğrenilmiş bir takım DNA'yla dünyaya geliyorlar.

Alper Kul: Sen naif çocuk değildin. Sen beslenmemiş çocuktun. Gıdasız, ekmekle büyütülmüş bir çocuktun.

* Biz salçalı ekmekle büyütüldük...

Yosi Mizrahi: Evet doğru. Biz onların yaşındayken bizim algılarımız bu kadar açık değildi. Onun için de bizim de oyuncu olarak sahnede çok acayip deneyimler yaşayacağımızı düşünüyorum. Burada cevabı biraz kişiselleştiriyorum yanlış anlaşılmasın. Aslı da Alper de ebeveyn ama ben değilim. Benim çocuğum yok, sadece kedilerim var. Dolayısıyla onlar biraz daha benden hazırlıklı olabilirler belki ama benim için ekstra bir mücadele bu. Bence beni çok büyük sürprizler bekliyor.

Aslı Tandoğan: Hani diyorsun ya "Günümüzde çocuklar artık çok uyanık, her şeyi biliyorlar" diye. Bu oyunda aslında biz de o noktaya değiniyoruz; her şeyin dijital, uzak, soğuk olmadığını aynı zamanda sevgiyle değer vermeyi. Çünkü burada birine değer verdiğin zaman o gerçekleşiyor. Kendini gerçekleştirebiliyor. Şimdi yeni nesil çocuklarda tabii çok daha uzaklık olduğu için oyunlarda bile artık birbirlerini görmeden sadece dijital ortamlarda oynuyorlar. Biraz bizim oyunumuz daha tensel, daha samimi bir yerde, daha birbirine değer veren, seven insanların birbirlerini gerçekleştirmesi üzerine bir şeyi anlatıyor. O yüzden bence bu onlara daha sıcak gelecektir.