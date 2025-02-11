Alper Kul: 13 yıl sonra dışarı çıktık
Alper Kul ile eşi Aylin Kontente, Gayrettepe'deki bir davete katıldı. Gazetecilerin sorularına cevap veren Kul; "13 yıldır yeni yeni dışarıya çıkmaya başladık. İki çocuk var onlarla ilgilendiğimiz için pek vakit bulamıyoruz" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Alper Kul ile eşi Aylin Kontente, Gayrettepe'deki bir davete katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu çift, uzun süre sonra dışarı çıktıklarını söyledi.Alper Kul, Aylin Kontente ve Mert Öner
Alper Kul; "13 yıldır yeni yeni dışarıya çıkmaya başladık. İki çocuk var onlarla ilgilendiğimiz için pek vakit bulamıyoruz. Dışarı çıkmayı acayip özlemişiz. Yeni flört ediyor gibiyiz" dedi.