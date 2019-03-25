25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkan Mustafa Cengiz'in seçime gitmeme ve hukuk mücadelesi verme kararıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Köse, "İbra alamaması neticesinde Galatasaray Kulübünün bir seçim durumuna girmesi beklenir. Seçimle alakalı yönetim kurulunun böyle bir karar alması gerekir. Yönetim kurulu, yapılan oylamada usulsüzlük olduğunu iddia ediyor. Hukuki olarak belli başvuruların yapılacağını söylüyor. Daha önce Adnan Polat zamanında da böyle bir olay yaşanmış ve hukuki durum içine girilmişti. Bu durumda yönetim kurulunun seçim kararı almasını beklememek lazım." diye konuştu.
Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 aylık süreç içinde seçim kararı almaması durumunda genel kurul üyelerinin mahkemeye gidebileceğini aktaran Alpay Köse, şu ifadeleri kullandı:
"Genel kurula katılmış üyelerden herhangi biri mahkemeye başvurarak yönetim kurulunun kullanmadığı karar nedeniyle genel kurul yapılmasını talep edebilir. Mahkeme de bunu haklı görürse genel kurul yapılması için bir karar verebilir ve bir kayyum görevlendirebilir. Buna karşı Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu da bir hamlede bulunacaktır. Bu saatten sonra bakılacak konu seçim yapılmasıyla ilgili herhangi bir başvuruda bulunulup bulunulmayacağı."
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