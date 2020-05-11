HABERTURK.COM

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu gibi projelere müziği ile hayat veren 48 yaşındaki film müziği bestekarı Alpay Göltekin yaşamını yitirdi.

Üzücü haberi yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kutülamare projelerimize müziğiyle ruh katan, yürüdüğümüz bu yolda bize yarenlik eden Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun...