Alparslan: Büyük Selçuklu 39. son bölüm izle!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 39. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan kurduğu tertiple Surmari’ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander’ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri’yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Alparslan yaptığı fetih ile Ani’ye olan yürüyüşünü bir adım daha ileriye götürdü. Alparslan’ın şimdiki hedefi ne olacak? Surmari’de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari’yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek? Arslan Yusuf, Vaspurakan’dan kaçıp Ani’ye sığınmıştı. Seferiye bunun mahcubiyetiyle Alparslan’la konuşmuş, Alparslan onu teskin etmişti. Seferiye, babasının doğru yola gelmesi için bir hamlede bulunacak mı? Yoksa onu yüreğinden tamamen silecek mi? Yınal, Vaspurakan konusunda Tuğrul’dan beklediğini bulamayınca isyanın korunu harlamıştı, imdi harekete geçme vakti. Yınal bu isyanda nasıl bir yol izleyecek? Kimlerle iş birliği yapacak? Alparslan’ın ellerinden kaçırılmasında içlerine sızmış birilerinin rol oynadığını düşünen Grigor çıldırmış ve Batius’a “Ya bul ya öl!” demişti. Batius araştırmaları sonucunda kilisede asker üniformaları bulmuş, bu işi Stefanos’un etrafındaki kişilerin yaptığını iddia etmişti. Stefanos ifşa mı olacak, yoksa bir yolunu bulup bu soruşturmayı atlatabilecek mi? Tuğrul’un has erlerinden biri olan Celal’in aslında Altuncan Hatun’un oğlu Enurşirvan olduğu ortaya çıkacak mı? Annesinin kendisini terk etmesinden dolayı duyduğu öfke ile Besasiri tarafından yetiştirilip saraya giren Celal hedefine ulaşacak mı? Tuğrul ve Altuncan’la hesabını nasıl görecek?