Erkek adlarının vazgeçilmezlerinden olan Alp ismini anne ve babalar çocuklarına koymadan önce iyice araştırıyorlar. Alp isminin anlamı, özellikleri ve daha pek çok şey ebeveynler tarafından merak ediliyor. Kulağa hoş gelen Alp ismi ile ilgili tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.
Alp İsminin Anlamı Nedir?
Alp ismi, eski Türklerde pehlivan, bahadır, cesur, yiğit, kahraman anlamını taşır. Sözlük anlamı ise eski Türklerde kullanılan bir unvan olarak bilinir. Türkiye sıralaması 152 olan Alp ismi, Türkiye’de yaklaşık 9000 kişide var. İstanbul için ise bu sayı yaklaşık 3000 olarak biliniyor. Türkiye’de yaklaşık 8300 kişiden bir tanesinin adının Alp olduğu görülüyor.
Alp İsmi Kuranda Geçiyor Mu?
Kökeni Türkçe olan Alp ismi Kuranda geçmiyor. Bir diğer yandan Alp ismi caizdir. Sebep olarak ise içerisinde İslam’ı kötüleyecek hiçbir anlam barındırmamasını gösterebiliriz.
Alp İsminin Özellikleri
Alp isimli kişiler merhametlidir. Karşılarındaki insanlara her daim ikinci şansı verirler. Tabi bazen kötü niyetli insanlar bu iyi niyeti sömürebilirler.
Alp isimli kişiler dünyevi şeylere önem vermezler. Kırgınlıkların gereksiz olduğu düşüncesini savunurlar. Bu yüzden de dostlarına verdikleri değer ölçülemez.
Alp isimli bireylerin sevdiği kadınlar gerçekten çok şanslı. Değeri ve bağlılığı hat safhada gösterirler. Karşı taraftan ise yalnızca iyi niyet ve samimiyet beklerler.
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