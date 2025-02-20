Almila Ada: Düşündüğümden daha stresli bir süreç
Evlilik hazırlığı yapan oyuncu Almila Ada, gelinlik provası sonrasında objektiflere yansıdı. Ada; "Düşündüğümden daha stresli bir süreç" dedi
Uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İhsan Çilsal ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan Almila Ada'nın düğün telaşı sürüyor.
Haziran ayında evlenecek olan oyuncu, Nişantaşı'nda gelinlik provası sonrasında görüntülendi. Almila Ada; "Düşündüğümden daha stresli ama tatlı bir süreç. Türkiye'nin bazı zorlu dönemlerine denk geldiği için aile arasında sade bir nişan yaptık. Ekonomik olarak her şey çok masraflı geliyor ama artık bu yola girdik" dedi.
Gelinlik seçimi konusunda henüz net bir karar veremediğini belirten Almila Ada; "Birçok modeli denedim ama kesin bir karar veremedim. Sanırım biraz acele etmem gerekecek" diye konuştu.
Öte yandan Tolga Çevik ve İbrahim Büyükak ile birlikte rol aldığı 'Kalender Pide' filminin yakında izleyicilerle buluşacağını duyuran oyuncu; "Her yaştan insanın keyifle izleyeceği tatlı bir film geliyor" ifadelerini kullandı.
Evlilik sonrası kariyerine ara vermeyi düşünmediğini de vurgulayan Almila Ada; "İkimiz de birbirimizin işine saygı duyuyoruz" dedi.