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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İspanya Almeria - Real Madrid: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Almeria - Real Madrid: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        İspanya LaLiga'nın 2. haftasında Almeria'ya konuk olan Real Madrid, yenik duruma düştüğü maçı 3-1 kazandı. Ligde 2'de 2 yapan eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Bellingham (2) ve Vinicius Junior kayetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 22:58
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        Bellingham şov yaptı, R.Madrid kazandı
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        İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, deplasmanda Almeria'yı 3-1 yendi.

        İspanya LaLiga'nın ikinci haftasında Real Madrid, Power Horse Stadı'nda Almeria'ya konuk oldu.

        Ev sahibi takım, 3. dakikada Sergio Arribas'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

        Kalesinde gördüğü erken golün ardından rakibine baskı kuran Real Madrid, 19 ve 60. dakikalarda Jude Bellingham, 73. dakikada ise Vinicius Junior'un kaydettiği gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

        Madrid ekibi, bu sonuçla ligde ikide iki yaparak 6 puana ulaştı. Almeria ise ikinci maçından da puan çıkaramadı.

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