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Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çiftinin kızı Alina 1 yaşında!

Mutlu bir evlilik sürdüren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin kızları Alina, 1. yaşına bastı. Kızının doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Abazi, gönderisinde "Benim küçük gün ışığım 1 yaşında. Seni seviyorum. İyi ki tatlı bebeğim..." ifadelerini kullandı

09.06.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2017'de Los Angeles'ta evlenen Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, geçtiğimiz yıl haziran ayında kızları Alina'nın dünyaya gelmesiyle birlikte büyük bir sevinç yaşamıştı. Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medyadan paylaşan Sayışman ve Abazi'nin kızı Alina 1. yaşına girdi.

  • Kızlarının yeni yaşını aile arasında kutlayan ünlü çift, o anları da Instagram'dan yayınladı.

  • "SENİ SEVİYORUM"

    Alina'ya pembe renkli bir elbise giydiren Almeda Abazi, paylaşımında "Benim küçük gün ışığım 1 yaşında. Seni seviyorum. İyi ki tatlı bebeğim." ifadelerine yer verdi.

  • Tolgahan Sayışman da gönderisine "İyi ki doğmuş benim prensesim. Seni çok seviyorum." notunu düştü.

  • Sayışman'ın paylaşımına kayıtsız kalmayan Almeda Abazi ise eşine "Benim prensesim..." diye yorum yaptı. Yakışıklı oyuncu eşine "Hayır benim prensesim." sözleriyle karşılık verdi.

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