Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.872,85 %1,81
        DOLAR 34,2428 %-0,11
        EURO 37,1479 %0,40
        GRAM ALTIN 3.010,88 %0,60
        FAİZ 44,48 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 37,04 %-0,32
        BITCOIN 67.863,00 %1,92
        GBP/TRY 44,5173 %0,42
        EUR/USD 1,0820 %0,35
        BRENT 74,17 %-1,05
        ÇEYREK ALTIN 4.922,79 %0,60
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya’da vergi geliri tahmini düşürüldü - Ekonomi haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Almanya’da vergi geliri tahmini düşürüldü

        Almanya'nın vergi uzmanları konseyi, 2024-2028 döneminde, mayıs ayındaki tahminine kıyasla 58,1 milyar avro daha az toplam vergi geliri tahmininde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vergi geliri tahmini düşürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konsey, 2024-2028 döneminde vergi gelirlerine ilişkin tahminini güncelledi.

        Buna göre, federal hükümet, eyaletler ve belediyeler 2028 yılına kadar mayıs ayında beklenenden 58,1 milyar avro daha az vergi toplayacak.

        Alman federal hükümet için beş yıllık dönemde 12,6 milyar avro daha az vergi geliri bekleniyor.

        Federal hükümet bu yıl için mayıs tahminine kıyasla 3,4 milyar avroluk bir vergi geliri kaybı yaşayacak.

        Eyaletler için 2024’te 2,3 milyar avro ve belediyeler için 600 milyon avroluk vergi kaybı öngörülüyor.

        Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, konuya ilişkin değerlendirmesinde bütçede yeni bir manevra alanı olmadığını belirterek, "Tam tersine, daha fazla konsolidasyona gitmemiz gerekecek. Her kamu hizmeti yine de mümkün olmayacak. Ekonomik büyümeye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Uzmanlar, vergi gelirlerinde söz konusu aşağı yönlü tahmini Alman ekonomisindeki durgunluğun "gelirler üzerinde etkisi olarak" değerlendirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #almanya
        #vergi
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        "Derbi için kötü sinyal"
        "Derbi için kötü sinyal"
        Habertürk Anasayfa