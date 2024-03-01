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        Haberler Dünya Almanya vize başvurularında 2 adımlı randevu süreci mi başlıyor? Açıklama geldi

        Almanya vize başvurularında 2 adımlı randevu süreci mi başlıyor? Açıklama geldi

        Türk vatandaşlarının yaşadığı vize Schengen krizi devam ederken, Almanya'nın iki aşamalı yeni randevu sistemine geçtiğine dair haberler kısa sürede gündem oldu. Almanya vize sürecinde yetkili kurum olan iDATA ve Almanya Başkonsolosluğu, Haberturk.com Dış Haberler Servisi'nin sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 13:22 Güncelleme: 01.03.2024 - 13:23
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        Almanya vize başvurularında yeni dönem mi başlıyor?
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        Uzun zamandır başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuruda bulunan kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor.

        Bununla birlikte çok sayıda da Türk vatandaşı da vize reddi ile karşılaşıyor.

        Vize randevularında yaşanan soruna yönelik Almanya'nın prosedürlerinde değişikliğe gitmek zorunda kaldığına dair haberler de birkaç gündür sıklıkla gündemdeydi.

        Bazı sitelerde yer alan habere göre 18 Mart’tan itibaren randevu sürecinin iki adımda gerçekleştireceği; ilk aşamada başvuru sahiplerinin randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair e-postayla bildiri almaları gerektiği, ikinci aşamada ise vize başvurusunun harici hizmet sağlayıcı iDATA aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alacakları belirtilmişti.

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        Almanya vize sürecinde yetkili kurum olan iData ve Almanya Başkonsolosluğu, Haberturk.com Dış Haberler Servisi'nin konuya ilişkin sorularına yanıt verdi.

        ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

        Almanya'nın Schengen vize başvurularında değişikliğe gideceği yönündeki iddiaları Almanya Büyükelçiliği'ne yönelttik.

        Büyükelçilik tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi, ancak e-posta yoluyla gönderdiğimiz soruya verilen otomatik yanıtta halen iData'nin görevli olduğu anlaşılıyor.

        Büyükelçilik tarafından otomatik yanıtta şu ifadelere yer verildi;

        "Kısa süreli kalış (Schengen vizesi) veya 90 günden fazla kalış (ulusal vize) için vize başvurusunun nasıl yapılacağına ilişkin bilgilere web sitemizden ulaşabilirsiniz. Gerekli belgeleri içeren prosedürlerin yanı sıra gerekli randevuların alınmasına ilişkin bilgiler de burada yayınlanır. Randevu Kaydı, hizmet sağlayıcımız iDATA üzerinden online olarak yapılmaktadır."

        iDATA

        iDATA'dan ise konuya yönelik henüz kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığı, şu an için sistemin eskisi gibi internet üzerinden tek aşamalı bir başvuru olduğu açıklaması geldi.

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        Açıklamada ayrıca herhangi bir gelişmenin olması durumunda bunun hem iDATA'nın hem de Almanya Büyükelçiliği'nin resmi sayfasında duyuru olarak paylaşılacağı vurgulandı.

        iDATA üzerinden yapılan başvurularda da yine eski sistemde olduğu gibi normal başvuru için tek adımın olduğu görülüyor.

        AÇIKLAMA SİTEDEN KALDIRILMIŞ GÖRÜNÜYOR

        Yapılan açıklama sonrası metini Google üzerinden arattığımızda Almanya Büyükelçiliği'nin duyurular sayfasında açıklamanın kısa bir özeti yer alıyor. Ancak linke tıklandığında sistem kullanıcıyı Almanya Büyükelçiliği ana sayfasına yönlendiriyor.

        Buradan da uygulamaya yönelik bir açıklamanın sitede yer aldığı ancak sonrasında kaldırıldığı/silindiği anlaşılıyor.

        Almanya'nın sayfasında yer alan açıklamada "Temsilciliğimiz, konsolosluk harici hizmet veren tek yetkili kuruluş olarak iDATA firması ile çalışmaktadır. Belirtilen firma, size vize başvurunuzda yardımcı olur ve başvurunuzu yetkili dış temsilciliğe iletir. Yetkili dış temsilcilik başvurunuzu inceleyerek, hakkında karar verir" ifadeleri yer alıyor.

        Buna göre şu an için eski klasik başvuru sistemi yine hizmet sağlayıcı iDATA aracılığıyla devam ediyor.

        Başvuru yapmak isteyen vatandaşların yine iDATA üzerinden bilgilerini girerek hizmet bedeli ödemesini yaparak randevu almaları ve uygun tarihleri seçmesi gerekiyor.

        * Haberin görselleri Associated Press ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #almanya
        #Almanya Vize Başvuruları
        #Almanya Başvuru Süreci
        #dünya
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