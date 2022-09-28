Almanya: Hakaret içeren ifadelerin yeri yok

AA

Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili de olan Kubicki’nin sözlerinden dolayı Türk hükümetinin Almanya’nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve sözlerin sert bir şekilde eleştirildiği hatırlatılarak Wagner’e konuyu nasıl değerlendirdiği soruldu.

Wagner, Dışişleri Bakanlığı adına konuştuğunu ve bir milletvekilinin açıklamalarını yorumlamayacağını kaydetti.

Ancak ülkeler arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda prensip olarak bakanlığın tutumunu ifade edebileceğini aktaran Wagner, “Elbette diğer ülkelerin temsilcileriyle olan ilişkilerimizin saygılı olması gerektiği kanaatindeyiz. Bunu biz de başkalarından bekliyoruz. Bu bakımdan uluslararası ilişkilerde ve bizim iletişimimizde hakaret içeren ifadelerin yeri yoktur.” değerlendirmesinde bulundu.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Hebestreit de kendisinin de Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü gibi konuyla ilgili yorum yapmayacağını belirterek, parlamenterler tarafından yapılan açıklamaları hükümet olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.