Almanya: Ukrayna, Alman silahları Kharkiv'de Rusya'ya karşı kullanabilir

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Almanya Hükümet Sözcüsü, Ukrayna'ya gönderilen Alman silahlarının Rus saldırılarına karşı kullanılmasına izin verildiğini açıkladı.

Almanya'nın açıklaması Amerikan basınında yer alan ABD Başkanı Joe Biden'ın, bazı Amerikan silahlarının Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasına izin verdiği haberlerinin ardından geldi.

ABD basınında çıkan haberlerde, Ukrayna'nın, Rusya'nın saldırılarını yoğunlaştırdığı Kharkiv'de savunmasını güçlendirebilmek için Beyaz Saray'dan ABD yapımı silahlarını bu bölgede kullanmak için izin istediği bildirildi. ABD Başkanı Biden, sadece Kharkiv bölgesiyle sınırlı olacak şekilde bu izni verdiği ifade edildi.

Bu haberlerin ardından açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü, "Ukrayna son dönemde özellikle Kharkiv çevresinden saldırıya uğruyor. Bu saldırılara karşı kendini savunmaya yönelik uluslararası hukuktan doğan hakkı var" ifadelerini kullandı.