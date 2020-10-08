Uluslar Ligi denen bana göre gereksiz organizasyonda Rusya maçı benim için önemsiz mesela. Benim gözüm 2022 Dünya Kupası elemelerinde ve yazın yapılacak Euro 2020'de. Biz iyi bir takımız. Turnuvada da elemelerde de ellerinden geleni yapacaklarını bildiğim 'güzel çocuklar'dan oluşan bir milli takım izleyeceğimizden eminim. Asıl önemlisi de o.