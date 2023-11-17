Federasyonun açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye ile Almanya, daha önce A milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda A Milli Takım'ımız 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 maç ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 18 Kasım'daki özel maçın oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı, geçmişte Türkiye ile Almanya arasındaki üç karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. İki takım tarihteki ilk maçını 17 Haziran 1951'de burada oynadı ve müsabaka ay-yıldızlıların 2-1'lik zaferiyle sona erdi. Bu maç, aynı zamanda A Milli Takım'ımızın unutulmaz kaptanı Turgay Şeren'in yaptığı kurtarışlarla 'Berlin Panteri' unvanını kazandığı müsabaka oldu. 26 Ekim 1983 ve 8 Ekim 2010 tarihlerinde bu stadyumda oynanan karşılaşmalarda ise gülen taraf Almanya oldu."

Öte yandan, 21 Kasım'da A Milli Takım, EURO 2024 elemelerinde Galler'e konuk olacak, Almanya ise Viyana'da Avusturya ile özel maça çıkacak.