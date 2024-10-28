Almanya Türkiye'deki vize reddi itiraz sürecini askıya almıştı: Karar Haziran 2025'e kadar uzatıldı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 7 Haziran 2023 tarihinde Türkiye, Çin ve Fas'ta vize başvuruları reddedilenlerin itirazlarının değerlendirilmesi 6 ay süreyle askıya alındığını açıklamıştı.

Almanya Büyükelçiliği'nin sayfasında yer alan yeni açıklamaya göre, vize başvurusu reddedilenlerin 30 Haziran 2025'e kadar itirazlarının kabul edilmeyeceği bildirildi.

Türkiye'den Schengen vize başvurusu yapanlar uzun bir süredir randevu almakta zorluk yaşıyor. Zaman zaman Türk basınında da çıkan haberlerde Türk vatandaşları ret oranlarının arttığına yönelik şikayetlerde bulunuyordu.

Bu kapsamda başvuru yoğunluğunun artması sebebiyle Almanya Büyükelçiliği, Haziran 2023'te vize başvurusu reddedilenlerin itiraz sürecinin 6 ay süreyle askıya alındığını açıklamıştı. Bu süreçten sonra Habertürk, Alman yetkililere sürecin nasıl işleyeceğine yönelik soru iletmiş, ancak yanıt alamamıştı.

Almanya Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yer alan yeni açıklamaya göre, vize başvurusu reddedilenlerin 30 Haziran 2025'e kadar bu karara itiraz edemeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Bir pilot projeye katılım nedeniyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar Vize Başvuru Kararı’na itiraz kabul edilememektedir. Red kararı durumunda başvurabileceğiniz yasal yolları, lütfen red kararında yer alan hukuki bilgilendirmeden öğreniniz." denildi.