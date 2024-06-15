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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann: İlk 20 dakika çok etkileyiciydi - Futbol Haberleri

        Julian Nagelsmann: İlk 20 dakika çok etkileyiciydi

        Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İskoçya'yı 5-1 mağlup ettikleri EURO 2024 açılış maçının ardından konuştu. Oyuncularının performansını öven Alman teknik adam, "Maçtan önce kesinlikle bu sonucu kabul ederdim. İlk 20 dakika çok etkileyiciydi. İlk goller çok iyiydi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 09:46 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:46
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        "İlk 20 dakika çok etkileyiciydi"
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        EURO 2024'ün açılış maçında Almanya, İskoçya'yı 5-1 mağlup ederken Panzerler'in teknik direktörü Julian Nagelsmann karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Oyuncularının ortaya koyduğu performanstan çok memnun olduğunu belirten Nagelsmann, "Maçtan önce kesinlikle bu sonucu kabul ederdim. İlk 20 dakika çok etkileyiciydi. İlk goller çok iyiydi. İskoçların da etkilendiğini düşünüyorum. Kendimizi çok iyi gösterdik. İlkay'ın performansından da çok memnunum, çok iyiydi, her zaman pasa hazırdı. Birçok oyuncunun erken dönemde iyi performans göstermesi çok değerli. Jamal gerçekten güzel bir gol attı, Florian Wirtz de öyle. İlkay da bir golü hak etti." dedi.

        Nagelsmann şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

        "Bugün övgüleri sadece bir kişinin almaması harika. Bu iyi bir adımdı ama aynı zamanda sadece bir ilk. Devam etmek zorundayız. Genel olarak şu anda buna ihtiyacımız var. Çarşamba günkü Macaristan maçı farklı olacak."

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