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        Haberler Dünya Almanya: Silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz | Dış Haberler

        Almanya: Silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz

        Almanya Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.02.2025 - 23:13 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:53
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        Almanya: Silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz
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        Almanya Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan silah bırakma çağrısını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

        Konuya ilişkin yapılan açıklamada, yıllardır süren terörü bitirmek için tarihi bir şans doğduğu belirtilirken, çözüme yönelik daha ileri adımlara ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

        Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen role vurgu yaparken, süreci desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        Beyaz Saray

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes de yazılı açıklamasında, "Bu önemli bir gelişme ve Türk müttefiklerimizin ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda rahatlamasına yardımcı olacağını umuyoruz. Bunun bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        IRAK'TAN AÇIKLAMA

        Irak Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah tarafından yapılan silah bırakma çağrısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, atılan adımın, bölgenin istikrarı açısından olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekildi.

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