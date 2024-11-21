Almanya Savunma Bakanı Pistorius, partisi SPD'nin başbakan adayı olmayacağını açıkladı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, yayınladığı video mesajında, SPD'nin başbakan adayı olmayacağını, aday olarak mevcut Başbakan Olaf Scholz'u desteklediğini belirtti.

Kararı kendi özgür iradesiyle aldığını kaydeden Pistorius, kararını partisine ve parlamento grup başkanlığına da ilettiğini söyledi.

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Pistorius, Başbakan Scholz'u, sağduyu ve mantığı savunan "olağanüstü bir Federal Şansölye" olarak tanımlayarak Scholz'un, ayrıca Almanya'nın tekrar güvenilir bir NATO ortağı olmasını sağladığını ifade etti.