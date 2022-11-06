Lambrecht, Lübnan'a desteğini açıkladı

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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lambrecht Lübnanlı yetkililer ve UNIFIL deniz kuvvetlerinde görev yapan ülkesinin birliklerini ziyaret etti.

Lambrecht, "UNIFIL aracılığıyla ve ikili ilişkiler yoluyla sahil radar sisteminin güçlendirilmesi, özel radar ekipmanı sağlanması ve eğitim verilmesi gibi destekler vermekte kararlıyız." dedi.

Almanya'nın Lübnan'a yapacağı yardımların etkili olmasını beklediklerini kaydeden Lambrecht, "ordunun güvenlik kapasitesinin artacağına" dikkati çekti.

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan UNIFIL deniz kuvvetleri, Lübnan donanmasıyla iş birliği yaparak bölgede güvenliği sağlamaya çalışıyor.