Binanın büyük bir kısmı İkinci Dünya Savaşı sırasında yıkıldı, 1945'ten itibaren bu bölümler yavaş yavaş yeniden inşa edildi. Bugün ise yapı birçok işleve sahip kompleksten oluşan dev bir sanat müzesi olarak sanatseverlerle buluşuyor.