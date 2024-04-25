Almanya Meclis Başkan Yardımcısı Özoğuz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyaretini değerlendirdi

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Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretinin çok güzel geçtiğini, Almanya'ya "pozitif bir imajla döndüklerini" söyledi.

Özoğuz, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye temaslarını, ziyareti takip eden Türk gazetecilere değerlendirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı Özoğuz, Türkiye ile Almanya arasında bazı konularda farklı düşünceler olmasına rağmen iki cumhurbaşkanının Türkiye ve Almanya'nın birbirine olan bağlılıklarını gösterdiğini vurgulayarak, "Şu an çok pozitif bir imajla dönüyorum diyebilirim. Bence ziyaret gerçekten çok güzel geçti. Benim için önemli bir sinyal oydu." şeklinde konuştu.

REKLAM Steinmeier'in Türkiye ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olup olmayacağı tartışmalarına değinen Özoğuz, "Evet olabilir ama tabii ki abartmamak lazım şimdiden. Biraz böyle dikkatle bakalım. Bence bu gerçekten mümkün. Bu şekilde, yani farklı düşüncelere rağmen el ele, belki de bazı konularda beraber yürüyebilirsek bu iki tarafın da çıkarına olacak." dedi. Beştepe’deki görüşmede ne konuşuldu? Haberi Görüntüle Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin planlanandan uzun sürdüğüne işaret eden Özoğuz, "Heyetler arası geniş sohbet etme imkanı bulduk. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile (Hazine ve Maliye Bakanı) Mehmet Şimşek bir saat kadar ayrıca görüştüler. Yani hepimiz için iyi bir fırsat oldu ve bir rahatlık vardı ortada. İki liderin çok güzel anlaştıklarını gözlemledim." değerlendirmesinde bulundu.

"GAZZE'DE İŞBİRLİĞİ GEREKECEK" Özoğuz, Almanya ile Türkiye'nin birçok konuda ve özellikle süren savaşlar ve çatışmalar konusunda farklı bakış açılarına sahip olduğunu herkesin bildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye hem Ukrayna hem de Rusya ile konuşuyor. Biz (Almanya), Ukrayna'da Rusya'nın girip kendine oradan bir yer almasını kabul etmiyoruz. Gazze'de esas birçok insanın bilmediği bir şey, biz Filistinlilere en büyük yardımları yaptık son yıllarda. Ve hala da yapmaya hazırız. Ama tabii bizim İsrail'in yanında da olmamızı Türkiye'de birçok insan anlamıyor. Gazze'de evler, hastaneler ve birçok yer yıkıldı. Baktığınızda hiçbir şey kalmadı. İki taraf da bunu çok güzel bir şekilde açıkladı ve yine de beraber kalmamız gerektiğini vurguladılar. Mesela Gazze'de çatışmanın durduğu bir noktaya, duruma getirmeye ve orayı yeniden inşa için iki ülkeye de ihtiyaç olacak. Türkiye ile Almanya arasında bir iş birliği gerekecek."

"TÜRKİYE STRATEJİK OLARAK ÖNEMLİ KONUMDA" Türkiye'nin stratejik olarak çok önemli bir konumda bulunduğuna dikkati çeken Özoğuz, "Heyette bulunan bazı üyeler bu ziyaretle Türkiye'nin konumunu şimdi daha iyi anladıklarını bana ifade ettiler. O nedenle böyle ziyaretler önemlidir. Bu ziyaret ümit ederim ki iki ülke ilişkilerinin biraz daha yoğunlaşmasına vesile olur". dedi. Özoğuz, Türkiye'nin önünde Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda engeller bulunduğunu hatırlatarak, "İki taraftan da gelişme olması lazım. Yani uzun bir yol. Beraber bu yola çıkılsa ancak iki tarafının ciddi hedefler ve isteği olması lazım." ifadesini kullandı.