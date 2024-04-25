Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Alman mevkidaşı Steinmeier'la hangi konuları konuştu? - Gündem haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Alman mevkidaşı Steinmeier'la hangi konuları konuştu?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Alman mevkidaşı Steinmeier'i ağırladı. Görüşmede gündeme Eurofighter savaş uçakları, Türkiye'nin ekonomi reformları ve vize süreçlerinde yaşanan sorunlar masaya geldi. İşte görüşmenin ayrıntıları... Habertürk'ten Esra Nehir'in haberi

        Giriş: 25.04.2024 - 19:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beştepe'deki görüşmede ne konuşuldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye’ye 3 günlük ziyaretinin son durağı Ankara’ydı. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Beştepe'de bir araya geldi.

        Edinilen bilgiye göre, görüşmenin baş başa kısmında Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı talebi ele alındı.

        AB SÜRECİNDE ALMANYA'NIN DESTEĞİ

        Ekonomi yönetiminin son aylarda hayata geçirdiği ekonomi reformlarını Almanya’nın dikkatle takip ettiği ifade edildi. Alman Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin ekonomi reformlarını olumlu gördüğünü belirtti. Steinmeier, reformlarla birlikte Türkiye'ye ilginin ve doğrudan yatırımların artacağını söyledi.

        Türk heyeti ise Avrupa Birliği’ne tam üyelik, vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi hususlarında Almanya’nın desteğinin önemini vurguladı.

        REKLAM

        “VİZELERİN HIZLANDIRILABİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILACAK”

        Görüşmede, Schengen vizelerindeki ret oranlarındaki artış ve bekleme süresi uzunlukları da gündeme geldi. Türk heyeti, özellikle öğrencilerin ve iş insanlarının vize süreçlerinin çok uzadığını ve bu alanda adım atmanın önemli olduğunu dile getirdi. Edinilen bilgiye göre, konuk Cumhurbaşkanı ise meseleyi alman şansölyesine ileteceğini ve vizelerin nasıl hızlandırılabileceği konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

        “TÜRK DÖNERİ DAHA GÜZEL”

        Alman heyete ikram edilen Ankara döneri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman konuklara "Türk dönerini mi yoksa beraberlerinde getirdikleri Alman dönerini mi beğendiklerini" sordu. Alman heyetindeki SPD Dış Politika Sözcüsü Nils Schmid, “Türk döneri daha güzel” yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Steinmeier
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        ABD, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Muslera'dan milli takıma veda!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Habertürk Anasayfa