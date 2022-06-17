Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderlerinden Ukrayna'nın AB adaylığına destek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen liderler ortak açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği adaylığına destek mesajları verdi. Almanya, Fransa ve İtalya liderleri, Ukrayna'ya yeterince destek vermedikleri gerekçesiyle eleştiriliyordu.
Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya resmi adaylık statüsü verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Evet, Ukrayna'ya bir aday ülke olarak kucak açılması gerekiyor. Bu, şimdiye dek yapılmış başarılı çalışmalara dayalı bir karardır. Ancak önümüzde hâlâ yapılması gereken çok iş var," diye konuştu.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, AB Komisyonu'nun tavsiye kararına minnettar oldukları belirtildi ve AB liderlerinin bu kararı onaylamalarının umulduğu dile getirildi.
Perşembe günü, Fransa, Almanya, İtalya ve Romanya liderleri Kiev'e gerçekleştirdikleri ziyarette Ukrayna'nın AB adaylığını desteklerini ifade etmişlerdi.
Ukrayna'nın resmen AB'ye aday ülke statüsü kazanması için AB Komisyonu'nun tavsiye kararının birliğin 27 üye ülkesi tarafından oybirliğiyle onaylanması gerekiyor.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine adaylık statüsü verilmesinin ileriye doğru atılmış çok büyük bir adım olacağını söylemişti.
Ukrayna'nın AB üyeliğine başvuru süreci, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden dört gün sonra, 28 Şubat'ta başlamıştı.
AB Komisyonu ayrıca Moldova'ya da adaylık statüsü verilmesi tavsiyesinde bulundu.
Ancak Gürcistan'ın adaylık için gerekli kriterleri karşılamadığına karar verildi.
AB liderlerinden destek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etmişlerdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşen liderler ortak açıklamada Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine destek mesajları vererek, Ukrayna'nın adaylık statüsünün "acilen" verilmesi gerektiğini belirtmişti.
Almanya Başbakanı Olaf Schulz, "Ukrayna Avrupa ailesine ait" demiş, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da AB'nin 27 üyesinin, Rusya'ya karşı zafer kazanana kadar Ukrayna'nın yanında durması gerektiğini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de Rusya'nın süregiden saldırıları "birleşmiş bir Avrupa'ya karşı bir savaş" olarak nitelemiş ve en etkili silahın "birlikte durmak" olduğunu söylemişti.
Bu, Macron, Scholz ve Draghi'nin 24 Şubat'ta Rusya'nın işgalinin başlamasından sonra Ukrayna'ya ilk ziyaretleriydi.
Almanya, Fransa ve İtalya liderleri, Ukrayna'ya yeterince destek vermedikleri gerekçesiyle eleştiriliyordu. Ukrayna, üç ülkeyi, kendi ekonomilerini Ukrayna'nın güvenliğinin önünde tutmakla ve silah tedarikinde ayak diremekle suçlamıştı.
AB liderlerinin 23-24 Haziran'da yapacakları zirvede Ukrayna'nın adaylığı konusu ele alınacak.
Ukrayna'ya adaylık statüsü verilse bile, tam üyeliğe giden yol uzun ve yıllar sürebilir.
Ukrayna'nın AB üyeliği ile ilgili olarak daha önceden yaptığı açıklamalarda Macron da sürecin yıllar sürebileceğini söylemiş ve Ukrayna'nın AB üyeliğini beklerken "paralel bir Avrupa topluluğuna" katılabileceğini savunmuştu.
Macron, bunun AB'nin sıkı üyelik kriterlerini askıya almaya gerek olmadan Avrupa toprakları içindeki ve AB değerlerini paylaşan ülkeleri bir arada tutmanın bir yolu olacağını söylemişti.
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Almanya, Fransa, İtalya ve Romanya liderlerinden Ukrayna'nın AB adaylığına destek/almanya-fransa-italya-ve-romanya-liderlerinden-ukrayna-nin-ab-adayligina-destek-3470606
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