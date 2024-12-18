ALMANYA BAŞBAKANI OLAF SCHOLZ KİMDİR?

14 Haziran 1958'de Osnabrück, Aşağı Saksonya'da doğdu ve Hamburg'un Rahlstedt semtinde büyüdü. 2021'den beri 9. Almanya Şansölyesi olarak görev yapan Alman siyasetçi ve avukat. Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olan Scholz, daha önce dördüncü Merkel kabinesinde Şansölye Yardımcısı ve 2018 ile 2021 yılları arasında Federal Maliye Bakanı olarak görevler yürüttü. Ayrıca 2011 ile 2018 yılları arasında Hamburg Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır. 2009 ile 2019 yılları arasında SPD Genel Başkan Yardımcısı ve 2007 ile 2009 yılları arasında Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görev aldı.

Scholz kariyerine iş ve çalışma hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat olarak başladı. 1970'lerde SPD'ye üye oldu ve 1998'den 2011'e kadar Federal Meclis üyeliği yürüttü. Scholz, 2001 yılında Hamburg Belediye Başkanı Ortwin Runde yönetimindeki hükûmette görev aldı ve 2002 yılında SPD Genel Sekreteri oldu ve bu görevi dönemin Şansölyesi ve SPD lideri Gerhard Schröder ile birlikte yürüttü. Partisinin Federal Meclis'teki Grup Başkanı oldu, daha sonra 2007'de birinci Merkel kabinesinde Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı olarak görevde bulundu. 2009 federal seçimlerinin ardından SPD'nin muhalefete geçmesiyle birlikte Hamburg'da SPD'yi yönetmek üzere geri döndü ve SPD'nin Başkan Yardımcısı seçildi. Partisini 2011 Hamburg eyalet seçimlerinde zafere taşıyarak Belediye Başkanı oldu ve bu görevi 2018'e kadar sürdürdü.