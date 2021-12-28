Almanya Dışişleri Bakanı'nın eşi işi bıraktı

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Almanya'nın ilk kadın Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un kocası Daniel Holefleisch, eşinin kariyerine destek olmak ve ev işleriyle ilgilenebilmek için lojistik ve finans şirketi Deutsche Post DHL'deki işini bıraktı.

Alman dergi Spiegel'in haberine göre şirket içinden bir yetkili, Holefleisch'in Temmuz 2021'den bu yana aktif görevde olmadığını doğruladı.

Baerbock genel seçimden önce, göreve gelmesi durumunda 'kocasının kurumdaki işine bu şekilde devam edemeyeceğinin açık' olduğunu söylemişti.

Holefleisch'in kariyerini etik olarak uygun olmaması dışında eşi yerine evde çocuklarına bakmak için de bıraktığı ifade ediliyor. 2007'de evlenen Baerbock ve Holefleisch'in iki kızı bulunuyor.

Holefleisch, kariyerinin başlangıcından beri karısına danışmanlık yapması ve destek olmasıyla ünlü. Mayıs ayında Baerbock, Bild'e kocasının 'sabah erkenden çıkıp gece eve geldiği' için önceki yıllarda çalışma saatlerini azaltmış olduğunu da söylemiş "Kreş, okul, ev ödevi gibi şeylerle esas olarak kocam ilgileniyor" ifadelerini kullanmıştı.