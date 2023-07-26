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        Haberler Dünya Almanya'dan Mısır'a otomobil taşıyan gemide çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

        Almanya'dan Mısır'a otomobil taşıyan gemide çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

        Almanya'dan Mısır'a içinde yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde yangın çıktı. Hollanda Sahil Güvenlik yetkilileri, Ameland Adası açıklarında yangın çıkan gemide bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:15
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        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
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        Almanya'dan Mısır'a otomobil taşıyan kargo gemisinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Harita

        Hollanda Sahil Güvenlik yetkilileri, Ameland Adası açıklarında, 25'i elektrikli olmak üzere yaklaşık 3 bin otomobilin bulunduğu Fremantle Highway Flower isimli kargo gemisinde yangın çıktığını belirterek, çıkan yangında bir kişinin öldüğünü duyurdu.

        Almanya'nın Bremeverhaven kentinden Mısır'a doğru hareket eden gemide çıkan yangında 22 mürettebat kurtarıldı.

        Hollanda Sahil Güvenlik sözcüsü Lea Versteeg, Radio NOS1'e yaptığı açıklamada yangının henüz söndürülmediğini özellikle otomobillerin bulunduğu bir gemide çıkan yangını kontrol altına almanın zor olduğunu söyledi.

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        Versteeg, 2013 yılında inşa edilen, 200 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki kargo gemisinin batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, yangın söndürme ekibinin geminin batmaması için çalıştığını belirtti.

        Alman medyasının Hollanda yetkililerine dayandırdığı haberde, yangının gemideki elektrikli bir araçtan çıktığı iddia edildi.

        De Noordzee Vakfı sözcüsü de Hollanda haber ajansı ANP'ye yaptığı açıklamada, araçlardaki yakıtın denize ve deniz tabanına sızabileceğinden endişe edildiğini belirterek, "Bu, Kuzey Denizi ve Wadden Denizi için bir çevre felaketi anlamına gelebilir." dedi.

        Ameland Belediye Başkanı Leo Pieter Stoel de kargo gemisindeki yangın nedeniyle ada kıyılarının kirlenmesinden endişe duyduklarını açıkladı.

        Yanan kargo gemisinin halatla römorköre bağlanmasıyla gemi trafiğinin aksamaması sağlanmaya çalışılıyor.

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