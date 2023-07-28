Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Almanya'dan Mısır'a binlerce otomobil taşıyan gemide çıkan yangın sürüyor!

        Almanya'dan Mısır'a binlerce otomobil taşıyan gemide çıkan yangın sürüyor!

        26 Temmuz günü, Almanya'dan Mısır'a doğru hareket eden ve içinde yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde yangın çıkmıştı. Hollanda'ya bağlı Ameland Adası'nda açıklarında çıkan yangın halen sürerken, yetkililer yangının günlerce sürebileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          26 Temmuz günü Almanya'dan Mısır'a içinde elektrikli otomobillerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde yangın çıkmıştı.

        • 2

          Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

        • 3

          Hollanda Sahil Güvenlik yetkilileri, yangının halen sürdüğünü ve söndürme çalışmaların günlerce sürebileceğini ifade etti.

        • 4

          Yetkililer, yangını etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "İtfaiyecilerin şuanda gemiye girmesinin çok tehlikeli. Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.

        • 5

          Gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Diğerleri ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Prof. Kurnaz uyardı: Bunlar daha iyi günlerimiz
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        Şemsiyeli taşlı trafik kavgası
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        Alfa-gal sendromu! Binlerce kişi kırmızı ete alerjik hale geldi
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        Habertürk Anasayfa