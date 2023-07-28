Almanya'dan Mısır'a binlerce otomobil taşıyan gemide çıkan yangın sürüyor!
26 Temmuz günü, Almanya'dan Mısır'a doğru hareket eden ve içinde yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde yangın çıkmıştı. Hollanda'ya bağlı Ameland Adası'nda açıklarında çıkan yangın halen sürerken, yetkililer yangının günlerce sürebileceğini söyledi
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26 Temmuz günü Almanya'dan Mısır'a içinde elektrikli otomobillerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin otomobil taşıyan kargo gemisinde yangın çıkmıştı.
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Hollanda'ya bağlı Ameland Adası açıklarında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
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Hollanda Sahil Güvenlik yetkilileri, yangının halen sürdüğünü ve söndürme çalışmaların günlerce sürebileceğini ifade etti.
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Yetkililer, yangını etmek için olay yerinde çok sayıda gemi olduğunu belirterek, "İtfaiyecilerin şuanda gemiye girmesinin çok tehlikeli. Gemiyi suyla doldurmaya başlarsanız, dengesi bozulur ve bu da geminin devrilmesine neden olabilir" dedi.
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Gemideki 23 kişilik mürettebatın bir kısmı güverteden denize atlayarak alevlerden kaçmayı başarmıştı. Diğerleri ise bot ve helikopterlerle kurtarılmış, ancak mürettebattaki Hindistan vatandaşı bir kişi hayatını kaybetmişti. Vücutlarında kırık ve yanıklar oluşan gemi personeli ise hastaneye kaldırılmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.