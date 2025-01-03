Almanya'dan HTŞ'ye olumlu mesaj: Temas halindeyiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Şam'da iktidarı ele geçiren Heyet Tahrir El Şam grubuyla yoğun temas halinde olduklarını belirterek, Suriye için çok etnikli bir geleceğin önemini vurguladı.

Berlin'in güneyindeki Rolls Royce fabrikasını ziyareti sırasında gazetecilere açıklama yapan Scholz, "Temaslarımızı daha da geliştirerek nasıl ilerleme kaydedebileceğimize yakından bakacağız. Aynı zamanda Suriye'nin bir ülke olarak iyi bir geleceğe sahip olması için bu süreci mümkün kılacağız" dedi.

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