AA

Kamu yayın kuruluşları NDR ve WDR'nin haberine göre, soruşturmayı yürüten komisyon, Rusya-Avrupa deniz altı doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıları gerçekleştirmek üzere geçen yıl ülkeye seyahat ettiğinden şüphelenilen 20'li yaşların ortalarında Ukraynalı bir erkeğin kimliğini tespit etti.

"SAHTE PASAPORT KULLANILMIŞ" Görsel: Associated Press Söz konusu şüphelinin, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentine giden, sahte pasaport kullanarak yat kiralayan ve Baltık Denizi'nin altından geçen Kuzey Akım boru hattına patlayıcı yerleştiren altı kişi arasında yer aldığı değerlendiriliyor. Alman polis kaynaklarının basına verdiği bilgiye göre, adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bu kişi 'Stefan M.' adına sahte bir Romanya pasaportu kullandı.

"KIEV'DE BİR KASABADA YAŞIYOR" Görsel: Associated Press İlk bulgulara göre bu kişi daha önce Ukrayna ordusunda görev yapmış ve Kiev'in güneydoğusundaki bir kasabada yaşıyor. Savcılığın, sabotajın Rusya tarafından sahnelenen bir 'sahte bayrak' operasyonu olabileceğini ve faillerin suçu Ukrayna'nın üzerine atmak için arkalarında sahte kanıtlar bırakmış olabileceklerini göz ardı etmediği öğrenildi.

UKRAYNA İDDİALARI DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ Görsel: Associated Press Ukrayna, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını defalarca vurgulamış ve Alman hükümeti daha önce Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili "aceleci sonuçlara" varılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de soruşturmanın sürdüğünü ve konuyla Federal Başsavcılığın ilgilendiğini ifade ederek yorum yapmaktan kaçındı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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