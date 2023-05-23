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Almanya'dan dikkat çeken Kuzey Akım açıklaması: Ukraynalı eski bir asker olabilir

Alman makamlarının Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajda ordu ile bağlantılı olması muhtemel bir Ukraynalının dahli olup olmadığını araştırdığı bildirildi.

Giriş: 23.05.2023 - 12:02 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'dan dikkat çeken Kuzey Akım açıklaması: Ukraynalı eski bir asker olabilir
AA

Kamu yayın kuruluşları NDR ve WDR'nin haberine göre, soruşturmayı yürüten komisyon, Rusya-Avrupa deniz altı doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıları gerçekleştirmek üzere geçen yıl ülkeye seyahat ettiğinden şüphelenilen 20'li yaşların ortalarında Ukraynalı bir erkeğin kimliğini tespit etti.

"SAHTE PASAPORT KULLANILMIŞ"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Söz konusu şüphelinin, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentine giden, sahte pasaport kullanarak yat kiralayan ve Baltık Denizi'nin altından geçen Kuzey Akım boru hattına patlayıcı yerleştiren altı kişi arasında yer aldığı değerlendiriliyor.

Alman polis kaynaklarının basına verdiği bilgiye göre, adının açıklanmaması kaydıyla konuşan bu kişi 'Stefan M.' adına sahte bir Romanya pasaportu kullandı.

"KIEV'DE BİR KASABADA YAŞIYOR"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

İlk bulgulara göre bu kişi daha önce Ukrayna ordusunda görev yapmış ve Kiev'in güneydoğusundaki bir kasabada yaşıyor.

Savcılığın, sabotajın Rusya tarafından sahnelenen bir 'sahte bayrak' operasyonu olabileceğini ve faillerin suçu Ukrayna'nın üzerine atmak için arkalarında sahte kanıtlar bırakmış olabileceklerini göz ardı etmediği öğrenildi.

UKRAYNA İDDİALARI DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Ukrayna, olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını defalarca vurgulamış ve Alman hükümeti daha önce Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki patlamalarla ilgili "aceleci sonuçlara" varılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü de soruşturmanın sürdüğünü ve konuyla Federal Başsavcılığın ilgilendiğini ifade ederek yorum yapmaktan kaçındı.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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