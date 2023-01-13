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Haberler Sağlık

Almanya'da uzun mesafeli toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor

Almanya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası tren ve otobüs seferlerinde uygulanan maske takma zorunluluğu şubat ayının başında kaldırılacak

Giriş: 13.01.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Almanya'da uzun mesafeli toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor
Almanya'da uzun mesafeli toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor
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AA

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Berlin’de yaptığı açıklamada, 2 Şubat'tan itibaren ülkede uzun mesafeli toplu taşıma araçlarında yolcuların artık FFP2 maskesi takmasına gerek kalmayacağını belirtti.

Lauterbach, hükümetin söz konusu maske takma zorunluluğunu kaldırma kararının Covid-19’un oluşturduğu riskin azalması nedeniyle planlanandan birkaç ay önce alındığını ifade ederek, “Nüfus yüksek bir bağışıklık oluşturdu ve uzmanlarımız artık başka bir büyük, ciddi kış dalgası beklemiyor" ifadesini kullandı.

Uzun mesafeli tren ve otobüslerde maske takma zorunluluğu, Enfeksiyondan Korunma Yasası kapsamında yürürlükte kalan son önlemlerden biriydi. Söz konusu yasa 7 Nisan itibarıyla yürürlükten kaldırılacaktı.

Bunun yanında, uzun mesafe ulaşım kuralları ülke çapında olmasına rağmen, eyaletler toplu taşıma konusunda kendi kararlarını kendileri veriyor.

Schleswig-Holstein, Bavyera ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde ise toplu taşıma araçlarında zorunlu maske zorunluluğu bu yılın başında kaldırılırken, Saksonya'da otobüs, tren ve tramvaylarda FFP2 maskesi takma zorunluluğu 16 Ocak’ta, Berlin, Brandenburg ve Mecklenburg Vorpommern eyaletlerinde de 2 Şubat’ta kaldırılacak.

Thüringen eyaletinde ise maske zorunluluğuna ise 3 Şubat’ta son verilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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