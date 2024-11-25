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        Haberler Dünya Avrupa Almanya'da terör örgütü DHKP-C üyelerine hapis cezası verildi | Dış Haberler

        Almanya'da terör örgütü DHKP-C üyelerine hapis cezası verildi

        Almanya'nın Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinin başkenti olan Düsseldorf kentindeki Yüksek Bölge Mahkemesi, 3 kişiyi terör örgütü DHKP-C üyesi olmaktan suçlu buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:48 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:48
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        Almanya'da terör örgütü DHKP-C üyelerine hapis cezası verildi
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        Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi 7. Ceza Senatosu, Lars Bachler başkanlığında, yurt dışındaki terör örgütüne (DHKP-C) üye olmak suçundan 60 yaşındaki Türk vatandaşı C'yi 4 yıl 3 ay, 43 yaşındaki Türk vatandaşı E'yi 5 yıl ve 38 yaşındaki Alman vatandaşı K'yi 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

        Yüksek mahkemede, C'nin Ocak 2016'dan beri DHKP-C'nin güney bölgesi (Frankfurt/Darmstadt, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Münih, Augsburg ve Nürnberg) için "sözde bölge lideri" olarak hareket ettiği belirtildi.

        C'nin ayrıca örgüt için para topladığı, gizli faaliyet gösteren örgüt üyeleri için sahte kimlik belgeleri düzenlenmesi ve ev aranması işlerinde yer aldığı, sözde bölge yöneticiliği görevini bıraktıktan sonra da Şubat 2022'ye kadar DHKP-C ile bağlantılı çeşitli propaganda etkinliklerinde yer almaya devam ettiği kaydedildi.

        Mahkeme kararında diğer suçluların da işledikleri suçlar ve örgüt içi faaliyetleri anlatıldı.

        Kararla ilgili Federal Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusunda bulunulabileceği ifade edildi.

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