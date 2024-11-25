Almanya'da terör örgütü DHKP-C üyelerine hapis cezası verildi

Düsseldorf Yüksek Bölge Mahkemesi 7. Ceza Senatosu, Lars Bachler başkanlığında, yurt dışındaki terör örgütüne (DHKP-C) üye olmak suçundan 60 yaşındaki Türk vatandaşı C'yi 4 yıl 3 ay, 43 yaşındaki Türk vatandaşı E'yi 5 yıl ve 38 yaşındaki Alman vatandaşı K'yi 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yüksek mahkemede, C'nin Ocak 2016'dan beri DHKP-C'nin güney bölgesi (Frankfurt/Darmstadt, Saarbrücken, Stuttgart, Ulm, Münih, Augsburg ve Nürnberg) için "sözde bölge lideri" olarak hareket ettiği belirtildi.

C'nin ayrıca örgüt için para topladığı, gizli faaliyet gösteren örgüt üyeleri için sahte kimlik belgeleri düzenlenmesi ve ev aranması işlerinde yer aldığı, sözde bölge yöneticiliği görevini bıraktıktan sonra da Şubat 2022'ye kadar DHKP-C ile bağlantılı çeşitli propaganda etkinliklerinde yer almaya devam ettiği kaydedildi.

Mahkeme kararında diğer suçluların da işledikleri suçlar ve örgüt içi faaliyetleri anlatıldı.