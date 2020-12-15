Almanya'da sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Soruları Başbakan Angela Merkel'in açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarının hızla artış gösterdiği ülkelerden biri olan Almanya'da yeni kısıtlamalar geldi. İşte, Almanya'da yeni koronavirüs tedbirleri
ALMANYA'DA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Almanya'da uygulanan mevcut kısmi kapanma önlemlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları bugün bir video konferans düzenleyerek yeni kapanma önlemlerini ele aldı. Başbakan Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, mevcut kısıtlamalara karşın enfeksiyon sayısının arttığını belirterek, kliniklerin ağır bir yük altında olduğuna dikkat çekti. Merkel, "Bu nedenle acil olarak eyleme geçme zorunluluğu bulunuyor. Bütün bunların Noel tatil günlerine etkisi olacağının farkındayız, ancak harekete geçmek zorundayız" diye konuştu. Merkel, önlemlerin amacının enfeksiyon zincirlerinin yeniden takip edilebilmesi olduğunu ifade etti. Başbakan Merkel Noel günlerine mahsus olmak üzere aile bireyleri dışında, aileye yakın kesimden en fazla dört kişinin daha eve davet edilmesine izin verildiğini belirterek, yılbaşı için ise istisna öngörülmediğini ifade etti.
Ticari işletmeler kapanacak
Yeni kapanma önlemleri 16 Aralık'tan itibaren geçerli olacak. Buna göre, 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında perakende satış yapan tüm işletmeler kapanacak. Kuaförler, kozmetik salonları, dövmeciler, masaj salonları da kapanan işletmeler arasında yer alacak. Anlaşmaya göre, yalnızca marketler, pazarlar, eve servis yapan işletmeler, içecek marketleri, eczaneler, temizlik ve hijyen ürünlerinin satıldığı mağazalar, gözlük ve kulaklık gibi sağlık ürünlerinin satıldığı mağazalar, benzinciler, bankalar, postaneler, gazete satış bayileri gibi acil gündelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik işletmeler kapanma uygulamasından muaf tutulacak.
Okulların da kapatılması öngörülüyor
Öte yandan kapanan işletmelere yapılan kamu yardımlarının miktarının da artırılması planlanıyor.
Okul ve anaokullarının da söz konusu tarihler arasında kapalı kalması ve Noel günleri olan 24-26 Aralık haricinde sosyal temasın iki haneden en fazla beş kişi olacak şekilde sınırlandırılması öngörülüyor. Ayrıca bu süre arasında kamuya açık alanlarda alkol tüketimi de yasaklanacak.
Önlemler çerçevesinde yılbaşında Almanya genelinde toplantı yasağının uygulanması ve fişek satışının da yasaklanması öngörülüyor. Huzurevlerinde ise koronavirüs testi zorunlu kılınacak.
Söder: Süre uzatılabilir
Bavyera Başbakanı Markus Söder ise bugün kabul edilen kapanma önlemlerinin süresinin uzatılabileceğini söyledi. Söder, önlemlerin 10 Ocak’a kadar planlandığını ancak gerektiği müddetçe yürürlükte kalacağını ifade etti. "Korona kontrolden çıktı" diyen Bavyera Başbakanı, Başbakan Merkel ile eyalet başbakanlarının kapanma önlemleri üzerinde uzlaşmış olmasının sevindirici olduğunu ifade etti.
Almanya'da yürürlükteki kısmi kapanma önlemlerine karşın koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Yetkili sağlık kuruluşu Robert-Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkede son 24 saat içerisinde 20 bin 200 koronavirüs vakası kayda geçti. Bu sayı geçen hafta pazar gününde kayda geçen sayıdan 2 bin 433 daha fazla. Ayrıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321 oldu.
Almanya'da en son koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı bahar aylarında kapanma önlemlerine başvurulmuştu.
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