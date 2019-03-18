18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gizem Erman Soysaldı, 'İçerdekiler'deki rolüyle ikinci kez ödül kazandı. Soysaldı, Uluslararası Adana Film Festivali’nden sonra 24'üncü Nürnberg Türk - Alman Film Festivali'nde de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Ödülün takdiminden önce uzun metraj seçici kurulu gerekçeli kararı şöyle dile
getirdi; "Gizem Erman Soysaldı’da bizi büyüleyen şeyin ne olduğunu anlayabilmek için, başardığı işin zorluğunu hatırlamamız lazım. Başka bir dönemde yaşamış olan ve eniştesinin hayal kırıklığına, ardından da zorlamalarına, bugünün bir genç kadını gibi tepki vermemesi gereken bir kadını canlandırmak. Gizem Erman Soysaldı, hiç sesini yükseltmeden ve abartmadan, zengin nüanslar içeren oyunculuğuyla bu zor görevin üstesinden gelmeyi başarıyor. Bu rolünde kimi zaman masumdu, naifti, endişeliydi, zaman zaman korktu, kederle karışık bir öfke duydu, karşısındaki insanı derinden hissedip ona acıdı ve duyarlılığı ve onuruyla yüreklerimizi fethetti."
Filmdeki başarılı performansı ile festival süresince izleyiciden de tam not alan Gizem Erman Soysaldı, duygularını şöyle ifade etti: "Bir parçası olmaktan onur ve mutluluk duyduğum İçerdekiler ile katıldığım ilk uluslararası festivalde ödül aldığım için çok mutluyum. Yiğit Özşener sahnede gerekçeli kararı okurken kalbim yerinden çıkacak gibiydi" dedi.
Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan, başrollerini Caner Cindoruk, Settar Tanrıöğen ve Gizem Erman Soysaldı'nın paylaştığı, yönetmenliğini ve senaristliğini Hüseyin Karabey'in üstlendiği 'İçerdekiler'in festival yolculuğu, 38'inci Uluslararası İstanbul Film Festivali ve 30'uncu Ankara Uluslararası Film Festivali ile devam edecek.
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