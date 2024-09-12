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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Almanya'da motorin fiyatları 3 yılın dibinde - Enerji Haberleri

        Almanya'da motorin fiyatları 3 yılın dibinde

        Brent petrolün varil fiyatı ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından uluslararası piyasalarda 70 doların altına inerken, Almanya'da motorin fiyatları Aralık 2021'den beri en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:05
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        Almanya'da motorin fiyatları 3 yılın dibinde
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        Ülkede motorinin litre fiyatı ortalama 1,55 Euro'ya, benzinin ortalama fiyatı ise 1,65 Euro'nun altına geriledi.

        Brent petrolün ABD ve Çin'de ekonomik hareketliliğin yavaşladığına işaret eden verilerin ardından uluslararası piyasalarda 70 doların altına inmesi ülkede benzin ve motorin fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

        Almanya'da motorin fiyatlarının CO2 fiyatı yükselmesine rağmen Aralık 2021'den beri en düşük seviyesine gerilemesi dikkati çekti.

        BÖLGEDEN BÖLGEYE FARKLILIK GÖSTEREBİLİYOR

        Ülkede benzin ve motorinde litre fiyatları küresel petrol fiyatlarına göre ayarlanıyor ve günlük olarak oynaklık gösteriyor. Söz konusu fiyatlar, bölgeden bölgeye de farklılık gösterebiliyor.

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        Almanya'da motorin fiyatları Rusya'dan büyük miktarlarda ithal edildiği için özellikle Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra keskin bir şekilde artarak, 2,20 Euro'nun üzerine yükselmişti.

        Alman Otomobil Kulübü ADAC'ın, akaryakıt fiyatlarının düşüşüne ilişkin yaptığı açıklamada, Brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda 70 doların altına indiği hatırlatılarak, "Bunun nedeni, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve OPEC dışı ülkelerden gelen arzın artmasıdır. Buna ek olarak, 1,10 dolar seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam eden oldukça istikrarlı bir Euro'nun olmasıdır" denildi.

        "TALEP YENİDEN CANLANABİLİR"

        Açıklamada, "Ham petrolün bu kadar ucuz kalıp kalmayacağı tartışmalı. ABD Merkez Bankası yakında faiz oranlarını düşürebilir. Bunun sonucunda şu anda durgun olan ekonomi ve dolayısıyla ham petrole olan talep yeniden canlanabilir. Orta Doğu'daki gerginlikler de hızla yeniden artabilir ve bunun sonucunda petrol fiyatları potansiyel olarak yükselebilir" ifadesine yer verildi.

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